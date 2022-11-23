Житель Феодосии продал арендованный автомобиль

В Феодосии задержан 36-летний местный житель, который подозревается в продаже взятой в аренду иномарки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Феодосии задержан 36-летний местный житель, который подозревается в продаже взятой в аренду иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– Поступило заявление о том, что житель города Феодосии незаконно распорядился арендованным транспортным средством, принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью, специализирующемся на аренде и лизинге легковых автомобилей, чем причинил материальный ущерб в размере 400 000 рублей, – говорится в сообщении.

Задержанный пояснил полицейским, что решил заняться бизнесом, связанным со сдачей в аренду автомобилей (прокатом) на территории Феодосии. Для этого он неоднократно арендовал и выкупал автомобили в симферопольской фирме, за арендованные машины всегда платил в срок.

– Очередной договор аренды заключил с правом субаренды на транспортное средство «Skoda Oktavia». Данный автомобиль сдавал в аренду случайным клиентам через объявления на Интернет-сайте, затем решил продать арендуемый автомобиль, – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата», мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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