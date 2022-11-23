Крымчанина будут судить за продажу ручки с радиомикрофоном для сдачи экзамена

Перед судом престанет житель Крыма по обвинению в незаконном сбыте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе под уголовное дело попал 25-летний парень, разместивший в Интернете объявление об аренде шариковой ручки со встроенным в корпус радиомикрофоном и капсульным микронаушником для сдачи экзаменов.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Молодой человек передавал сутдентам девайс во временное пользование за денежную плату. Ручка с микрофоном при задержании у крымчанина была изъята. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что жителю Феодосии грозит до шести лет колонии за продажу арендованного им автомобиля.

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