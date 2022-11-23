Вдоль «Тавриды» организуют сельхозярмарки в период курортного сезона

Фото: Федеральная трасса "Таврида"/Vk
На время курортного сезона вдоль «Тавриды» и на дорогах в направлении новых субъектов РФ намерены организовать сельхозярмарки.
- У людей должна быть возможность реализовывать свою сельскохозяйственную продукцию без платы за аренду торговых мест, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Tg-канале.
По его словам, такие места необходимо определить на съездах, примыканиях дорог или у выезда из любого района или города.
Ранее сообщалось, что выращенный в Крыму рис поступил в продажу впервые за последние восемь лет. Урожай составил около шести тысяч тонн.
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