Житель Симферополя продал автомобиль знакомого без его ведома

Мужчина продал машину знакомого за 450 тысяч рублей, а вырученные деньги решил оставить себе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе задержан 49-летний местный житель, который подозревается в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, мужчина продал автомобиль своего знакомого без его ведома.

– В отдел полиции обратился 51-летний житель Симферопольского района с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что еще в 2018 году он по устной договоренности передал свой автомобиль «Volkswagen Polo» своему знакомому, который занимается арендой автомобилей. Сдав авто заявителя, мужчина периодически переводил деньги. В какой-то момент знакомый перестал выходить на связь, и денежные переводы больше не поступали, – говорится в сообщении ведомства.

Задержанный во всем сознался и написал явку с повинной. Оказалось, что он продал машину за 450 тысяч рублей, а вырученные деньги решил оставить себе. Полицейские нашли и изъяли автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сейчас его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что 25-летний житель Симферополя попал под уголовное дело за аренду шариковой ручки со встроенным в корпус радиомикрофоном и капсульным микронаушником для сдачи экзаменов. Он передавал студентам девайс во временное пользование за денежную плату.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50