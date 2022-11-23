66-летнего жителя Крыма арестовали на два месяца за изнасилование родной сестры

Суд отправил мужчину под домашний арест за изнасилование Фото: Алексей БУЛАТОВ

66-летнего жителя Крыма ждет суд за изнасилование родной сестры, сообщили в пресс-службе Белогорского районного суда. Отмечается, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

- Органы предварительного следствия квалифицировали действия мужчины по части 1 статьи 131 РФ - изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - говорится в сообщении.

Крымчанин посадили под домашний арест на 1 месяц и 27 дней с установлением определенных запретов. Далее - суд.

Напомним, в Крыму на восемь лет осудили мужчину, зарезавшего собутыльника ради изнасилования его супруги. Пострадавший вступился за полностью слепую жену, за что поплатился жизнью.

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