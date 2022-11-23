В Симферополь эвакуировали 10-летнюю девочку из Херсонской области, пострадавшую от обстрела ВСУ

К счастью, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Фото: скриншот из видео Росгвардии

При обстреле города Алешки в Херсонской области пострадала 10-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, на лечение ее отправили в Симферополь.

Украинский снаряд попал прямо в жилой дом, где девочка проживала с родителями. Родители малышки не пострадали, а вот дочь завалило обломками дома.

- Она как раз в этот момент надевала курточку, хотела пойти погулять. И именно в этот момент начали стрелять. Ее завалило, мы думали, что мы ее не найдем, - говорит мама пострадавшей девочки.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, отыскать ребенка удалось не сразу.

- После оказания неотложной помощи было принято решение транспортировать девочку для дальнейшего лечения в Симферополь, - отметили в ведомстве.

Доставили девочку вместе с родителями с помощью военной авиатехники. На время перелета ребенок находился под наблюдением врачей Росгвардии.

К счастью, на данный момент жизни и здоровью маленькой жительницы Херсонской области ничего не угрожает.