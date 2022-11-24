Погода на 24 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Крыму поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 ноября на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Без осадков, лишь днем в западных районах вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +15...+17°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем юго-западный ветер 6-11 м/с., тепло +16…+18°.

В Ялте, как сообщает yandex, +8…+14°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +10…14°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +10 …+16°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +13 …+16°, северо-западный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +13…+15, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +9…+13°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Армянске +10…+12°, восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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