В Симферополе 24 ноября отключат свет на 40 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 ноября в Симферополя отключат электричество на 40 улицах, нескольких переулках и проспектах. Свет исчезнет из-за ремонта электросетей.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 10А, 60-140 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 48-58 , 33-63 ; Стрелковая, 24-38 , 23-41 ; 1-19/98 ; Кечкеметская, 51-67 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Мира, 10-18 ; Днепровская, 2-30 , 1-27 ; Дружбы, 2-22 , 1-19 ; Севастопольская, 154-200 ; Шевченко, 19, 21; Аянская, 1-40 ; Чонгарская, 34-48 , 49-55 ; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Загородная, 19; Металлистов, 2-58 , 1-37 ; Парижская, 2-20 , 1-15 ; Поселковая, 2-18 , 1-29 ; Объездная, 11; Стадионная, 2-38 , 1-53 ; Южная, 12, 1-59 ; Маяковского, 12; Каховская, 2-14 , 1-5 ; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 1-15; Тренева, 1, 1А, 2; Хмельницкого, 20-24 , 13-19/4 , 25; Декабристов, 2, 2А, 4/19, 1, 3;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Городской, 1-15; Поселковый, 4-8 , 1-9 ; Вольный, 24;

- тупик Поселковый, 2-30 ;

- проезд Молодежный, 2-4 , 1-7 ;

- проспект Вернадского, 6-20 ; Победы, 49-97 ; Кирова, 74-84.

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