Глава Крыма поддержал инициативу открыть шахматные школы в новых регионах РФ

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал инициативу гроссмейстера Сергея Карякина открыть шахматные школы в новых российских регионах.

– Поддерживаю инициативу известного гроссмейстера, крымчанина Сергея Карякина открыть в новых субъектах РФ шахматные школы. Талантливые люди, достигшие определенных высот, должны передавать свой опыт молодым. Для этого будут создаваться все условия, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

СПРАВКА «КП»

Сергей Карякин – 32-летний уроженец Симферополя. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса. Чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу. В матче за звание чемпиона мира в 2016 году уступил Магнусу Карлсену. Заслуженный мастер спорта России, награжден орденом «За заслуги» III степени.

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