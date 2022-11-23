Полиция ищет пропавшего 22-летнего жителя Алушты

Фото: МВД России по Республике Крым

В Крыму ищут 22-летнего Федора Рудика, который еще в июле ушел из дома в селе Кипарисное под Алуштой и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– 6 октября в отделение полиции поступило сообщение от жительницы Алушты о том, что ее 22-летний сын 10 июля ушел из дома гулять и не вернулся. Телефона для связи при себе не имеет, – говорится в ориентировке.

Приметы пропавшего: рост 177 см, овальное лицо, короткие темные волосы, прямой нос среднего размера, светлые глаза, густые дугообразные брови. Был одет в толстовку и футболку цвета хаки, черные шорты, синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего или видел его, просят сообщить по телефонам +7 (999) 461-02-05, 8 (978) 833-23-70 или 102 (с мобильного 020).

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