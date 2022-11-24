В Крыму ищут пропавшего 42-летнего мужчину

Фото: МВД по Республике Крым

В Крыму ищут 42-летнего Олега Басан, проживающего в поселке Партенит (на границе между Большой Ялтой и Большой Алуштой). Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, о его местонахождении ничего неизвестно с середины октября.

– 18 октября в отделение полиции поступил звонок от местной жительницы о том, что ее сын утром 16 октября ушел из приемного покоя Алуштинской центральной городской больницы и не вернулся, – говорится в ориентировке.

Приметы пропавшего: рост 182 см, среднее телосложение, овальное лицо, волосы русые с сединой, нос среднего размера, тонкие губы. Был одет в темный вязаный свитер, серые спортивные брюки с белыми лампасами, серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего или видел его, просят сообщить по телефонам +7 (999) 461-02-05, 8 (978) 833-23-70 или 102 (с мобильного 020).

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