В Крыму по «Пушкинской карте» приобретено более 40 тысяч билетов

Фото: mkult.rk.gov.ru

В Крыму в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» реализовано уже более 40 тысяч билетов. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Республики Крым со ссылкой на главу ведомства Татьяну Манежину.

– Для владельцев карты доступны порядка 250 спектаклей, концертов, выставок, экскурсий, киносеансов. Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, музеи, кинотеатры приглашают жителей и гостей полуострова посетить интересные мероприятия по программе «Пушкинская карта», – рассказала Манежина.

В программе участвуют 52 крымские организации сферы культуры: пять республиканских театров, 15 республиканских музеев, девять муниципальных учреждений, 23 учреждения кинематографии (60 кинозалов).

Чаще всего билеты по «Пушкинской карте» приобретались в Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр имени Горького и Крымскую государственную филармонию.

СПРАВКА «КП»

«Пушкинская карта» – специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов на различные культурные мероприятия по всей России. Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в театр. Ежегодно 1 января на карту зачисляются денежные средства в размере 5 000 рублей.

С февраля 2022 года возможности «Пушкинской карты» расширены - ее владельцы могут также покупать билеты в кино на фильмы российского производства, на это можно потратить 2 000 рублей.

Список учреждений-участников программы и афиша событий постоянно обновляются на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».

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