В Крыму за сутки выявили 31 новый случай COVID-19

В Крыму за минувшие сутки выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 16 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 16 человек. Об этом утром 25 ноября сообщила пресс-служба Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 30 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 209 600 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 202 272 пациента выздоровели. 5 407 человек скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заболевания COVID-19, в ковид-стационары госпитализированы 4 человека. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

– За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сообщении.

Выписаны три человека. Сейчас в больницах города находятся 47 пациентов, из них 39 - с подтвержденным ковидом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 96 489 случаев коронавируса, выздоровели 93 774 человека.

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