Мошенник из Московской области «сдавал» в Крыму несуществующее жилье

Злоумышленник, получив деньги, переставал выходить на связь и блокировал объявление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ялтинские полицейские задержали в Московской области 43-летнего местного жителя, который дистанционно обворовал граждан на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Мужчина размещал ложную информацию об аренде жилья в Ялте на страницах популярных сайтов объявлений. Одна из потерпевших, планируя отпуск на ЮБК, подыскивала подходящую для отдыха квартиру. Получив реквизиты карты мошенника, женщина перевела ему 11 тысяч рублей в качестве аванса, после чего «‎арендодатель» перестал выходить на связь. ‎

Аналогичным образом россиянин обманул еще несколько человек. Общий ущерб пострадавших составил более 30 тысяч рубелей, которые аферист потратил на погашение кредитов.

- В ходе санкционированного обыска по месту его жительства полицейские изъяли несколько компьютеров, мобильные телефоны и банковские карты, предположительно, при помощи которых подозреваемый на протяжении двух лет обманывал граждан, - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее были задержаны восемь мошенников, похитивших земельные участки в Крыму на 10 миллионов рублей. Аферисты пытались сжечь машину чиновника вместе с уликами преступления - поддельными документами о выделении участков.

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