Крым получит 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции

Кабмин России до конца года направит Крыму почти 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кабмин России до конца года направит Крыму почти 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Республика Крым дополнительно получит 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Согласно распоряжению, всего на поддержку российских фермеров дополнительно выделено 899 млн рублей, средства распределены между 22 регионами страны.

Аксенов также отметил, что в следующем году власти Крыма усилят работу в плане закупочных процедур госпредприятий, что должно помочь фермерам в условиях ограниченной логистики.

Ранее сообщалось, что в Крыму выросло производство молока. Сырого молока переработано на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50