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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:49

Крым получит 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции

Средства поступят до конца года
Дмитрий Коренев
Кабмин России до конца года направит Крыму почти 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции

Кабмин России до конца года направит Крыму почти 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кабмин России до конца года направит Крыму почти 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Республика Крым дополнительно получит 40 млн рублей на поддержку производителей молочной продукции. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Согласно распоряжению, всего на поддержку российских фермеров дополнительно выделено 899 млн рублей, средства распределены между 22 регионами страны.

Аксенов также отметил, что в следующем году власти Крыма усилят работу в плане закупочных процедур госпредприятий, что должно помочь фермерам в условиях ограниченной логистики.

Ранее сообщалось, что в Крыму выросло производство молока. Сырого молока переработано на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года

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