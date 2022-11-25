В Крыму у экс-чиновницы изъяли дом стоимостью 10 млн рублей

В отношении бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

У экс-сотрудницы администрации Симферополя изъяли дом стоимостью 10 миллионов рублей, что существенно больше ее официального дохода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республик Крым.

Установлено, что бывшая начальница одного из управлений администрации Симферополя купила в Симферопольском районе жилой дом стоимостью более 10 миллионов рублей. При этом цена недвижимости значительно превышала совокупный доход ее семьи за три года, которые предшествовали заключению сделки. В ходе проверок законность получения доходов, за счет которых был куплен дом, не подтвердилась.

– В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обращении в доход Российской Федерации приобретенного служащей имущества. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. В доход государства взыскана недвижимость стоимостью более 10 млн рублей, – говорится в сообщении.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

В настоящее время экс-чиновницы возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки», добавили в надзорном ведомстве.

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