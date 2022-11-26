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НовостиОбщество25 ноября 2022 22:16

Погода на 26 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 26 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму по утрам туманно.

В Крыму по утрам туманно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Временами пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно. Местами дождь, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8°.

В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, +7…+8°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +7…8°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +8 …+10°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +7 …+10°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +6…+8, северо-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +7…+8°, западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +6…+8°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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