Погода на 26 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Крыму по утрам туманно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Временами пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно. Местами дождь, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8°.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10°.
В Ялте, как сообщает yandex, +7…+8°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +7…8°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +8 …+10°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +7 …+10°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +6…+8, северо-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +7…+8°, западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +6…+8°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +13 …+15°.
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