В Крыму осудили мужчину, напавшего на кредитную организацию с отверткой

45-летний житель Крыма получил 3,5 года колонии за разбойное нападение на офис микрозаймов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму приговорил 45-летнего местного жителя к 3,5 годам лишения свободы за разбойное нападение на офис микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

– В апреле текущего года, не имея постоянного источника дохода, подсудимый вооружился предметом, похожим на отвертку, зашел в офис микрокредитной организации, где под угрозой применения насилия потребовал у находящейся там работницы передать ему денежные средства из кассы офиса, – говорится в сообщении.

Получив от испугавшейся сотрудницы офиса 3 тысячи рублей, грабитель скрылся.

Решением Железнодорожного районного суда Симферополя мужчина признан виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Полученный срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить восьмерых «банкиров», обналичивших два миллиарда рублей по мошеннической схеме. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50