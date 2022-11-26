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НовостиОбщество26 ноября 2022 7:03

Глава Крыма отмечает 50-летний юбилей

Сергей Аксенов возглавил республику в 2014 году
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сергей Аксенов родился в 1972 году. Фото: Сергей Аксенов\VK

Сергей Аксенов родился в 1972 году. Фото: Сергей Аксенов\VK

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает 50-летний юбилей. Руководителя республики поздравила мэр Ялты Янина Павленко в своем Tg-канале.

Янина Павленко подчеркнула, что Сергей Аксенов возглавил Крым в сложнейший период, но не побоялся взять за себя такую ответственность.

- Вы выбрали для себя нелегкий путь, но благодаря Вашей энергии, решимости, упорству, твердости характера, профессионализму всегда быстро и своевременно принимаете верные решения и добиваетесь поставленных целей, - отметила Павленко.

Напомним, Сергей Аксенов возглавил республику в 2014 году.