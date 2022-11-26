В Крыму коронавирусом заболели 30 человек

К сожалению, один человек скончался Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано семь человек. Об этом утром 26 ноября сообщила пресс-служба Минздрава РК.

К сожалению, один человек скончался.

За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 тыс. 407 человек, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 209 630 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.