В Крыму коронавирусом заболели 30 человек

К сожалению, один человек скончался
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Крыму за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано семь человек. Об этом утром 26 ноября сообщила пресс-служба Минздрава РК.
К сожалению, один человек скончался.
За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 тыс. 407 человек, - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 209 630 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.