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НовостиОбщество26 ноября 2022 7:29

В Крыму коронавирусом заболели 30 человек

Один крымчанин скончался
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
К сожалению, один человек скончался

К сожалению, один человек скончался

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано семь человек. Об этом утром 26 ноября сообщила пресс-служба Минздрава РК.

К сожалению, один человек скончался.

За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 тыс. 407 человек, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 209 630 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.