На Крым 27 ноября обрушатся дожди

Дожди пройдут в Крыму 27 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

27 ноября в Симферополе небо будет затянуто тучами, однако обильных осадков синоптики не обещают. А вот в воскресенье на ЮБК ожидается дождь. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В крымской столице уже прохладно, днем столбик термометра будет показывать до 8 градусов тепла, На Южном берегу Крыма - до 10 градусов тепла. В Феодосии и Судаке синоптики прогнозируют дождь.

Ранее сообщалось, что в Севастополь на зимовку прилетели лебеди. Они обосновались в бухте на побережье пляжа «Омега».

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