Глава Крыма поздравил женщин с Днем матери 27 ноября

В России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Днем матери, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

- Нет никого на свете ближе и дороже мамы. Ее любовь, понимание, забота и ласка незаменимы и бесценны для каждого из нас. Святая материнская любовь поддерживает нас в самые сложные моменты жизни, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, 26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отметил своем 50-летний юбилей. С поздравлением к руководителю республики обратилась главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда».

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