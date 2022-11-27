В Симферополе и районе 28 ноября запланированы массовые отключения воды

Воды по перечисленным адресам не будет ввиду плановых технических работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смферополь и Симферопольский район с вечера понедельника частично останутся без воды, сообщили в ГУП РК Вода Крыма. Ограничения связаны с работами на водопроводных очистных сооружениях и магистральном водоводе в крымской столице.

Так, с 28 ноября 21.00 до 06.00 30 ноября под Симферополем краны будут сухими в селах Молочное, Трехпрудное, Трудолюбово, Приятное Свидание, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Фонтаны, Обрыв, Залесье, СТ «Ивушки» и СТ «Союз».

Также на этот же период без воды останутся микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть, а также районы улиц Г. Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично), Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, Севастопольская, Гоголя, Горького, Самокиша (частично), Жуковского, Трансформаторная, Г. Васильева, 60 лет Октября, Аральская, 1 Конной Армии, Залесская, Табачная, Красных Зорь, Днепровская, Аянская.

То же самое касается и улиц Димитрова, Целинная, Дружбы, Соколиная, Шевченко, Баррикадная (и переулок), Бастионная, Голубиная, Санитарная, Мускатная, Тополевая, Гавена (и переулок), Сизаса, Толбухина, Сочинская, Зенитная, Русская (и переулок), Гражданская, Качинская, Батумская (и переулок), Очаковская, Новороссийская, Миллера, Батурина, Ливневая, Крымских Партизан, Трубаченко.

Кроме того, аналогичные ограничения затронут жителей проезда Высоковольтный, проспекта Кирова и переулков Элеваторный (частично) и Ореховый.

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