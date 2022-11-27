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НовостиЭкономика27 ноября 2022 8:26

С 9 октября через Керченский пролив паромами переправлено более 38 тысяч пассажиров

Совокупно паромами, работающими на линии, было выполнено 854 рейса
Екатерина НАЗАРОВА
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 9 октября через Керченский пролив семью паромами было переправлено более 38 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 27 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 38 896 пассажиров, 25 778 единиц автотранспорта и 2987 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Совокупно паромами, работающими на линии, было выполнено 854 рейса в обе стороны.

Напомним, недавно была завершена установка всех четырех пролетных строений Крымского моста. На первых двух пролетах уже проводятся работы по профилактике трещин и расколов.

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