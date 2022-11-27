С 9 октября через Керченский пролив паромами переправлено более 38 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 9 октября через Керченский пролив семью паромами было переправлено более 38 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 27 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 38 896 пассажиров, 25 778 единиц автотранспорта и 2987 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Совокупно паромами, работающими на линии, было выполнено 854 рейса в обе стороны.

Напомним, недавно была завершена установка всех четырех пролетных строений Крымского моста. На первых двух пролетах уже проводятся работы по профилактике трещин и расколов.

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