Глава Крыма поздравил состав морской пехоты с профессиональным праздником

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил состав морской пехоты с профессиональным праздником 27 ноября.

- Морские пехотинцы вписали немало славных страниц в летопись побед русского оружия. В годы ВОВ подразделения морской пехоты покрыли себя неувядаемой славой, решая самые сложные задачи на самых ответственных участках фронта. Нынешнее поколение морпехов достойно продолжает славные традиции, - написал он в своем Tg-канале, напомнив, что «полки морских солдат» были созданы 27 ноября 1705 года указом Петра I.

Напомним, 27 ноября в этом году в России также отмечается День матери. Глава Крыма поздравил женщин республики теплыми словами в своих соцсетях.

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