В Крыму сорт «Алиса» может стать Принцессой Бала хризантем 2022

«Алиса». Фото: Елена Голованова/Зоя Андрюшенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
На Южном берегу Крыма цветок «Алиса» претендует на звание Принцессы Бала хризантем 2022.
Цветком можно полюбоваться в Никитском саду. Фото: Елена Голованова/Зоя Андрюшенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
Растение, которое селекционер Никитского сада (НБС-ННЦ) Зоя Андрюшенкова вывела в 2010 году, компактное, высота куста 60 сантиметров.
- Цветоносные побеги прочные, равномерно облиственные. Соцветие сиренево-лиловое с палевыми кончиками, простое, ромашковидное, диаметром 5,5 см. Сорт среднего срока цветения, - такую краткую характеристику дали сорту в Саду.
Проголосовать за самый красивый цветок можно на сайте Никитского ботанического сада. Имя, а вернее сорт, Принцессы станет известно 1 декабря.
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