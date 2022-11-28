В Крыму сорт «Алиса» может стать Принцессой Бала хризантем 2022

«Алиса». Фото: Елена Голованова/Зоя Андрюшенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма цветок «Алиса» претендует на звание Принцессы Бала хризантем 2022.

Цветком можно полюбоваться в Никитском саду. Фото: Елена Голованова/Зоя Андрюшенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Растение, которое селекционер Никитского сада (НБС-ННЦ) Зоя Андрюшенкова вывела в 2010 году, компактное, высота куста 60 сантиметров.

- Цветоносные побеги прочные, равномерно облиственные. Соцветие сиренево-лиловое с палевыми кончиками, простое, ромашковидное, диаметром 5,5 см. Сорт среднего срока цветения, - такую краткую характеристику дали сорту в Саду.

Проголосовать за самый красивый цветок можно на сайте Никитского ботанического сада. Имя, а вернее сорт, Принцессы станет известно 1 декабря.

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