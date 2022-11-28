В Крыму на утро 28 ноября выявили 27 случаев новой коронавирусной инфекции

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 28 ноября выявлено 27 случаев новой коронавирусной инфекции, за все время - 209 690. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 3 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 420 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, выздоровевших за весь период - 202 365, - говорится в сообщении.

Летальных исходов в регионе от ковида за сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 41 новый случай заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 581. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 1 человек. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находится 50 пациентов, из них 41 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

Напомним, ранее эксперт Роспотребнадзора заявил, что первая волна гриппа в Крыму может начаться в декабре. Жителям полуострова, которые беспокоятся о своем здоровье, рекомендуют пройти иммунизацию в ближайшие две недели.

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