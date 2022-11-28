В крымском селе Войково при пожаре в частном доме погиб человек 27 ноября

Фото: МЧС по РК

Вчера, 27 ноября, в селе Войково Первомайского района на пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Фото: МЧС по РК

- По прибытии стало известно, что произошло возгорание в одной из комнат частного жилого дома. К сожалению, на месте пожара обнаружен один погибший, - говорится в сообщении.

Кроме того, в доме пожарные обнаружили газовый баллон, была угроза взрыва. Его удалось эвакуировать. На тушение огня потребовалось два с половиной часа. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Причины в настоящее время устанавливаются.

Напомним, ранее врио главы Евпатории Александр Лоскутов прокомментировал пожар в кафе в Новоозерном, которые произошел ночью 25 ноября. Заведение не работало уже долгое время, и власти планировали его сносить.

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