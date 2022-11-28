Под Бахчисараем спасли женщину, заблудившуюся в густом тумане 26 ноября

Фото: МЧС по РК

В селе Баштановка Бахчисарайского района спасли женщину, заблудившуюся в густом тумане в минувшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. - Спасатели оперативно определили точное местоположение пострадавшей. В результате, она была обнаружена в районе урочища Лес-Касле и эвакуирована в безопасное место, - говорится в сообщении.

В медпомощи она не нуждалась.

Ранее сообщалось, что под Судаком мужчина получил травмы головы и ребер после падения в выгребную яму. Его эвакуировали к машине скорой помощи, после чего отвезли в больницу.

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