Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 9:59

Под Бахчисараем спасли женщину, заблудившуюся в густом тумане 26 ноября

В медпомощи она не нуждалась
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

В селе Баштановка Бахчисарайского района спасли женщину, заблудившуюся в густом тумане в минувшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. - Спасатели оперативно определили точное местоположение пострадавшей. В результате, она была обнаружена в районе урочища Лес-Касле и эвакуирована в безопасное место, - говорится в сообщении.

В медпомощи она не нуждалась.

Ранее сообщалось, что под Судаком мужчина получил травмы головы и ребер после падения в выгребную яму. Его эвакуировали к машине скорой помощи, после чего отвезли в больницу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50