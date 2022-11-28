Подрядчик отказался от строительства спортплощадки под Ялтой из-за проблем с логистикой

Фото: Янина Павленко/Tg

Подрядчик отказался от строительства спортплощадки в поселке Кореиз, что на Южном берегу Крыма, из-за нынешних проблем с логистикой. Об этом сообщилап глава администрации Ялты Янина Павленко.

Строительство универсальной спортивной площадки было запланировано на улице Родниковая, 14. В настоящее время проект находится на вынужденной паузе.

- Подрядчик отказался от объекта - испугался возможных проблем с логистикой. Даже несмотря на то, что все подготовительные работы были выполнены в срок, - написала Павленко в своем Tg-канале.

Она отметила, что новый исполнитель уже определен, контракт на стадии согласования. Завершение работ с закупкой и монтажом оборудования ожидается к весне.

Кроме того, по ее словам, пришлось расторгнуть контракт с подрядчиком, который должен был обустроить площадку на Маратовской в Гаспре - он так и не приступил к работе. Вопрос в настоящее время решается.

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