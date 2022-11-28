В крымских лесах началась иммунизация диких животных от бешенства

В крымских лесах началась иммунизация диких животных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территориях Гурзуфского, Оползневого и Алупкинского лесничеств Крыма проводится иммунизация диких животных от бешенства.

- Разложено 700 доз вакцины в основных местах нахождения лисиц и других плотоядных животных на площади 28 квадратных километров, - цитирует Крымская газета сообщение Госкомитета по ветеринарии республики.

Животному подбрасывают приманку со спрятанным блистером, внутри которого содержится вакцина с ослабленным вирусом. Иммунитет у животных к нему формируется в течение 21 дня. Вакцинации хватает на год.

Напомним, спасенный на Опуке лисенок стал символом заповедника в Крыму. В ФГБУ «Заповедный Крым» взяли в помощники рисованный персонаж.

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