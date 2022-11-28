СМИ: Украина готовила операцию по возвращению Крымского полуострова к 2023 году

Крым стал российским регионом в марте 2014 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Киевские власти готовили операцию по возвращению Крымского полуострова к 2023 году, пишет британское издание The Economist, ссылаясь на слова бывшего командующего ВДВ Украины Михаила Забродского о том, что «‎операция по возвращению Крыма не просто возможна - ее планировали к 2023 году».

- Если бы мы публиковали наши планы в СМИ и на телевидении, мы бы не достигли ничего, - добавил он.

Ранее политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией, отреагировав на слова президента Украины о том, что он «будет только за», если кто-то предложит Киеву, как вернуть Крым «невоенным путем». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о предлагаемом Зеленским отчуждении Крымского полуострова от России не может быть речи.

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