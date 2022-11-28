Участникам СВО из Крыма дадут отсрочку по оплате аренды имущества

Отсрочка предоставляется на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ Фото: Александр КОЦ

Мобилизованные жители Крымского полуострова получат отсрочку по оплате аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности республики. Соответствующий указ главы Крыма опубликован на портале регионального правительства.

Кроме того, органам местного самоуправления тоже рекомендовали предоставить участникам СВО возможность отсрочки уплаты аренды.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в РК принять меры, обеспечивающие возможность предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности <...> на период прохождения военной службы, - говорится в тексте документа.

Также предусматривается возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций. Ранее сообщалось, что в Крыму бесплатно выделят земельные участки у моря для участников СВО. В будущем на этих территориях планируется провести сети водоснабжения и электричества.

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