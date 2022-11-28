Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 ноября 2022 11:20

Участникам СВО из Крыма дадут отсрочку по оплате аренды имущества

То же самое буде касаться оплаты аренды земельных участков
Екатерина НАЗАРОВА
Отсрочка предоставляется на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ

Отсрочка предоставляется на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ

Фото: Александр КОЦ

Мобилизованные жители Крымского полуострова получат отсрочку по оплате аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности республики. Соответствующий указ главы Крыма опубликован на портале регионального правительства.

Кроме того, органам местного самоуправления тоже рекомендовали предоставить участникам СВО возможность отсрочки уплаты аренды.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в РК принять меры, обеспечивающие возможность предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности <...> на период прохождения военной службы, - говорится в тексте документа.

Также предусматривается возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций. Ранее сообщалось, что в Крыму бесплатно выделят земельные участки у моря для участников СВО. В будущем на этих территориях планируется провести сети водоснабжения и электричества.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50