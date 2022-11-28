В Симферополе в рамках компенсационного озеленения продолжается высадка деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

В крымской столице в этом году высадят около трех тысяч деревьев в рамках компенсационного озеленения.

- Работы планируем завершить ориентировочно в середине декабря. Осталось высадить еще около 700 саженцев, - сообщила замдиректора муниципального учреждения «Горзеленхоз» Мария Бороненкова эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, при высадке деревьев учитываются характеристики грунта, ветровая нагрузка, наличие коммуникаций и грунтовых вод.

Ранее сообщалось, что в рамках компенсационного озеленения в Симферополе в текущем году была запланирована высадка не только деревьев, но и семи тысяч кустарников. Ранее работы планировали завершить до 1 декабря, однако теперь сроки сдвинули на полмесяца.

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