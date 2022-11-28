Где в Симферополе с 1 по 31 декабря будут работать елочные базары - адреса

Елочные базары в Симферополе в этом году будут работать по 10 адресам Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 декабря в крымской столице начнут функционировать елочные базары.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета, они будут работать до 31 декабря с 09.00 до 20.00 часов по следующим адресам:

- Залесская, 111;

- Бела Куна, 35;

- 60 лет Октября, 18а;

- 60 лет Октября, 22;

- 60 лет Октября, 32;

- Павленко/бульвар Ленина, 2;

- Киевская, 114;

- Суходольная, 165А;

- Каменка, в районе остановки № 3;

- Каменка, в районе остановки № 4.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя на Новый год ограничатся старыми игрушками и иллюминацией. Однако для детей все же организуют небольшие праздничные мероприятия.

Крымские власти приняли решение не тратить в этом году средства бюджета на новогодние мероприятия. В частности, на праздновании Нового города-2023 в Ялте намерены сэкономить 30 миллионов рублей. Средства будут направлены на нужды военных, участвующих в СВО. Однако курортную столицу полуострова все же украсят, как это было в предыдущие годы.

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