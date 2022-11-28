В Крыму под Бахчисараем застрелили волка, терроризировавшего жителей нескольких сел

Фото: пресс-служба Госкомитета ветеринарии Республики Крым

В Бахчисарайском районе застрелили волка, который терроризировал округу. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета ветеринарии Республики Крым.

– В двух километрах от села Отрадное Бахчисарайского района отстрелен волк, который доставлял хлопоты жителям близлежащих населенных пунктов, – говорится в сообщении.

Специалисты госветслужбы отобрали патологический материал, чтобы исключить вирус бешенства.

В ведомстве отмечают, что проверять на бешенство необходимо каждого добытого на охоте или в результате отстрела волка или шакала. Это позволит «понимать территориальную распространенность присутствия вируса в дикой фауне и в соответствии с имеющимися угрозами проводить превентивные мероприятия по недопущению распространения вируса бешенства из дикой фауны».

Ранее сообщалось, что в крымских лесах началась иммунизация диких животных от бешенства. Животному подбрасывают приманку со спрятанным блистером, внутри которого содержится вакцина с ослабленным вирусом.

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