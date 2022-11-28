В Евпатории водитель на «зебре» сбил 17-летнего подростка 28 ноября

Фото: МВД по РК

В Евпатории 28 ноября 61-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 17-летнего подростка. Инцидент произошел примерно в 14.00 часов.

- В районе Новоселовского шоссе водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Тойота, двигаясь по крайней правой полосе, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на пешехода 2005 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Несовершеннолетний был доставлен в ближайшее медучреждение с травмами, где в настоящее время ему оказывается помощь. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, 22 ноября водитель «Nissan Almera» погиб в ДТП под Симферополем, разбившись о бетонную электроопору.

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