Крымские школьники примерили на себя поварские колпаки и готовили печеночный мусс

Фото предоставлено организаторами

Школьники из Советского и Кировского районов попробовали себя в профессии повар, кондитер. Профориентационные пробы прошли 21 ноября на базе Феодосийского политехнического техникума в рамках федерального проекта «Билет в будущее».

- У нас состоялась профпроба «Мусс из куриной печени». Каждый ученик примерил на себя профессию «повар, кондитер». Ребятам был представлен мастер-класс по приготовлению блюда, после чего они смогли повторить весь процесс приготовления самостоятельно, - рассказала сотрудник техникума Наталья Ульяницкая.

Дети с радостью окунулись в изучение профессии, оценили ее многоэтапность и сложность. Некоторые даже всерьез задумались о том, чтобы продолжить учиться по этому направлению по окончанию школы.

- Для меня профессия повара открылась с новой стороны. Удивительно, что из простых ингредиентов можно сделать настолько вкусное блюдо. Я и ранее экспериментировал с готовкой дома, а теперь «загорелся» идеей выучиться на повара и занять место шеф-повара в каком-то известном ресторане, - поделился ученик 11-класса Алексей.

Феодосийский политехнический техникум участвует в проекте второй год. Для профопроб для «Билета в будущее» руководители учебного заведения выбрали три направления: «Мобильная разработка», «Программист», «Повар, кондитер».

Так, 20 октября прошла проба «Создание мобильного калькулятора». Учащимся школ предоставили возможность прочувствовать на себе профессию мобильного разработчика. Ребята узнали, как самостоятельно создать простое мобильное приложение.

- В прошлом году ребята приезжали с 6-8 классов, в этом году 9-11 классы. Надеемся, что некоторые из них приедут к нам после профпроб летом в качестве абитуриентов. За два года на базе техникума прошли пробы для 180 учащихся школ Советского и Кировского района. Как показывает статистика, среди абитуриентов достаточно большой процент из этих районов, - отметила Наталья Ульяницкая.

Напомним, проект «Билет в будущее» ориентирован на раннюю профориентацию школьников для выбора будущей профессии. Предварительно учащиеся крымских школ, участвующих в проекте, прошли онлайн-диагностику, которая выявила их склонности и интересы. Затем был назначен этап профпроб. По их завершению ученики еще раз пройдут онлайн-диагностику, которая поможет предоставить каждому школьнику индивидуальные рекомендации относительно выбора своей будущей профессии.