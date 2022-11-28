Крымчанина приговорили к 13 годам колонии за совращение малолетних в Интернете

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черноморский районный приговорил к 13 годам колонии местного жителя за совращение несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Установлено, что мужчина с октября 2021 года по апрель 2022 года вступал в переписку с несовершеннолетними в одной из социальных сетей и осуществлял сбор порнографических материалов, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымчанин получил 13 лет колонии за совращение трехлетней падчерицы. Шокирующие обстоятельства вскрылись, когда родной отец девочки забрал ее к себе на выходные и обнаружил травмы на теле ребенка.

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