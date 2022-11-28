Сергей Аксенов назвал главные проблемы в сфере здравоохранения Крыма

На сегодняшний день в Крыму не хватает около 600 врачей и более 1,5 тысяч среднего и младшего медперсонала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основные проблемы системы здравоохранения Крыма – это лицензирование медучреждений, обеспечение лекарствами, привлечение кадров и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам своего доклада на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде РФ.

– Основные проблемы в этой сфере, требующие решения: лицензирование медучреждений, привлечение медицинских кадров и обеспечение лекарствами, а также состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений, – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что вопрос лицензирования напрямую зависит от соответствия медицинских учреждений лицензионным показателям, в том числе техническому состоянию объектов. Так, в регионе из необходимых 394 объектов первичной медико-санитарной помощи уже отремонтировано или возведено 155. До конца года должны завершиться работы еще на пятидесяти объектах.

Другой проблемой является недостаточная кадровая укомплектованность медучреждений. По словам Аксенова, на сегодняшний день в Крыму не хватает около 600 врачей и более 1,5 тысяч среднего и младшего медперсонала.

В части обеспечения региона лекарствами Аксенов отметил дефицит шестидесяти наименований льготных лекарственных препаратов, подчеркнув, что работа по ним ведется «в ручном режиме, каждому уделяется максимальное внимание».

– Еще одним важным вопросом является состояние детских санаторно-курортных учреждений. У крымских санаториев есть значительный потенциал, и реализовать его помогают решения президента и федерального центра, а также использование практики передачи объектов российским регионам, – добавил глава Крыма.

Ранее «КП-Крым» писала, что на финансирование здравоохранения Крыма за восемь лет направлено более 360 млрд рублей, за счет которых проведена модернизация региональной инфраструктуры, в том числе строительство, ремонт и приобретение оборудования для 61 медицинской организации.

Напомним, до конца года Крым дополнительно получит почти 600 млн рублей на повышение зарплат медицинским работникам.

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