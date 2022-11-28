Участники СВО из Ялты получат отсрочку от уплаты аренды за пользование муниципальным имуществом и землей

Данная мера поддержки коснется как мобилизованных, так и граждан, заключивших контракт о добровольном содействии ВС РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участникам специальной военной операции из Ялты предоставят отсрочку от уплаты арендной платы за пользование муниципальным имуществом и землей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

– Ялтинцы, участвующие в СВО, получат отсрочку от уплаты аренды за пользование муниципальным имуществом и землей на период службы. Решение принято в ходе сессии Ялтинского городского совета, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Данная мера поддержки коснется как мобилизованных, так и граждан, заключивших контракт о добровольном содействии ВС РФ.

– Условием предоставления отсрочки по уплате арендной платы является отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы, – сообщается на сайте администрации Ялты.

Чтобы получить отсрочку, арендатор (или его представитель) должен направить арендодателю уведомление с приложением копий документов, подтверждающих прохождение военной службы.

Полный текст решения сессии опубликован на сайте администрации Ялты.

Аналогичные решения ранее были приняты в отношении имущества и недвижимости, находящихся в федеральной и республиканской собственности

Ранее сообщалось, что власти Крыма начали формировать фонд земельных участков, которые будут бесплатно выделены участникам СВО. Уже определены участки в Сакском и Черноморском районах республики, все они находятся у моря.

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