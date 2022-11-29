Сергей Аксенов сообщил о нехватке врачей узких специальностей в Крыму

Аксенов заявил о недостаточном количестве медиков в Крыму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о нехватке врачей узких специальностей в республике.

- Около 600 врачей и 1,5 тысячи среднего и младшего медицинского персона. Это потребность отрасли. В среднем 200 человек будут приходить в год по целевому набору. Этого недостаточно, - цитирует «Крым 24» Аксенова.

Кроме того, по его словам, в Крыму в настоящее время наблюдается дефицит 60 наименований льготных лекарственных препаратов. Данная проблема находится в процессе решения.

Ранее сообщалось, что муниципальные и частные перевозчики в Крыму сталкиваются с проблемой нехватки водителей на маршрутах. В результате на некоторых остановках крымской столицы скапливается очень много людей.

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