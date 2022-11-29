В Симферополе 3 декабря ограничат движение на улице Павленко

Ограничения будут действовать 11 часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе 3 декабря для автомобилистов перекроют улицу Павленко, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Движение будет ограничено 3 декабря с 07.00 до 11.00 часов по улице Павленко (на участке от перекрестка улиц Павленко и Александра Невского до парка имени Юрия Гагарина), - говорится в сообщении.

Также на указанных участках будет запрещена парковка. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Напомним, в Симферополе 2 декабря перекроют участок от Леси Украинки до Крымской Весны. Запланирована реконструкция переулка Мраморный.

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