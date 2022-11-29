В Крыму за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализирован 1 человек. Об этом утром 29 ноября сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Зафиксирован 1 летальный исход. Выздоровел 31 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 209 715 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 202 396 пациентов выздоровели. 5 409 человек скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заболевания COVID-19, в ковид-стационары госпитализированы 5 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

– Умер 1 человек в возрасте 64 лет, – говорится в сообщении.

Выписан 1 человек. Сейчас в больницах города находятся 45 пациентов, из них 38 – с подтвержденным ковидом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 96 594 случая коронавируса, выздоровели 93 844 человека.

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