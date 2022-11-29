В Крыму с 29 ноября по 1 декабря будет хозяйничать штормовой ветер

29-30 ноября, 1 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму на 29, 30 ноября и 1 декабря объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29-30 ноября, 1 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В Симферополе сегодня переменная облачность, дождей не ожидается. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.

Напомним, ввиду непогоды утром 29 ноября была временно приостановлена работа паромов в Керченском проливе.

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