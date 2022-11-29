Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал следующее рабочее совещание в Белогорском районе.

- Рабочее совещание о проблемных вопросах муниципального образования пройдет 30 ноября в Белогорском районе, - написал он в своем Tg-канале.

Последнее рабочее совещание было посвящено проблемам Красногвардейского района. Среди прочего по его итогам было решено выделить 21 миллион рублей на достройку детского сада в селе Ровном, а также выпустить легковые автомобили на социальные маршруты с низкой загруженностью вместо автобусов.

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