Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 ноября 2022 10:12

Следком начал проверку после обрушения аварийного балкона в Керчи

Инцидент произошел вечером 28 ноября, никто не пострадал
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Читатель "КП"-Крым

Фото: Читатель "КП"-Крым

Крымский Следком начал проверку после обрушения аварийного балкона с жилого дома в Керчи.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 ноября, около 20.00. Как стало известно КП-Крым, жильцы двухэтажного строения неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на аварийное состояние конструкции. В результате она не выдержала и рухнула. Пострадавших нет. По словам главы администрации города, после ЧП жильцы не захотели расселяться.

- Следственным отделом по городу Керчь ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится доследственная проверка по факту обрушения части пристройки многоквартирного жилого дома в городе Керчи, - говорится в сообщении пресс-службе Следкома РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50