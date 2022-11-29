Следком начал проверку после обрушения аварийного балкона в Керчи

Фото: Читатель "КП"-Крым

Крымский Следком начал проверку после обрушения аварийного балкона с жилого дома в Керчи.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 ноября, около 20.00. Как стало известно КП-Крым, жильцы двухэтажного строения неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на аварийное состояние конструкции. В результате она не выдержала и рухнула. Пострадавших нет. По словам главы администрации города, после ЧП жильцы не захотели расселяться.

- Следственным отделом по городу Керчь ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится доследственная проверка по факту обрушения части пристройки многоквартирного жилого дома в городе Керчи, - говорится в сообщении пресс-службе Следкома РК.

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