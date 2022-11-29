В Феодосии столкнулись две легковушки, есть пострадавший

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Один человек пострадал в результате ДТП в Феодосии. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, дорожная авария произошла днем 28 ноября.

В 11:45 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Речной и переулка Тамбовского. Как выяснилось по прибытии, столкнулись автомобили Honda CR-V и Chevrolet Niva.

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

– В результате ДТП пострадал один человек. Спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавшего к автомобилю скорой медицинской помощи и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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