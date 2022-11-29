В Севастополе приняли закон о выделении земли участникам СВО из города

Закон о поддержке севастопольских участников СВО и их семей принят 29 ноября во втором чтении Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе приняли закон о выделении земли для участников СВО из города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Приняли решения, что должны предоставить земельные участки бесплатно для индивидуального жилищного строительства нашим севастопольцам, которые сегодня участвуют в зоне СВО. Сегодня этот закон принят, - сообщил Развожаев.

Земельные участки будут выделяться на Северной стороне, на 5 и 7 километре, в районе Сапун-Горы и Молочной балки.

На территории Республики Крым аналогичный законопроект к настоящему моменту принят в первом чтении. Землю будут выделять в Сакском и Черноморском районах.

Кроме того, по словам Развожаева, 29 ноября во втором чтении был принят закон о поддержке севастопольских участников СВО и их семей. Правительство расширяет перечень предоставляемых льгот, которые полагаются не только военнослужащим армии, но и бойцам Росгвардии и других ведомств, задействованным в проведении СВО.

Ранее сообщалось, что участникам СВО из Крыма дадут отсрочку по оплате аренды имущества. То же самое буде касаться оплаты аренды земельных участков.

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