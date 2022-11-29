Суд вынес приговор главарю группы «черных риелторов», обманувших севастопольских пенсионеров на 14 млн рублей

Суд приговорил 41-летнего главаря группы «черных риелторов» к трем годам и двум месяцам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 41-летнему главарю группы «черных риелторов», которые обманули севастопольских пенсионеров с деменцией на 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Напомним, в 2019-2022 годах группа мошенников, которую возглавили действующие на тот момент участковый полиции и инспектор ППС, под предлогом борьбы с аферистами отбирала у пожилых людей недвижимость. Старики на камеру писали, как им казалось, мнимые доверенности о продаже своих квартир, а уже спустя час в силу диагнозов забывали об этом. Жертвами стали пять одиноких людей с разными заболеваниями.

- Суд <...> пришел к выводу о виновности подсудимого, являвшегося главным исполнителем орггруппы, назначив ему наказание в 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - говорится в сообщении.

Уголовные дела в отношении еще троих фигурантов - двух бывших сотрудников полиции и гражданского лица в настоящее время рассматриваются в суде.

Напомним, ранее были задержаны восемь мошенников, похитивших земельные участки в Крыму на 10 миллионов рублей. Аферисты пытались сжечь машину чиновника вместе с уликами преступления - поддельными документами о выделении участков.

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